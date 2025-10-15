Городские власти Ивано-Франковска определили сроки начала отопительного сезона и готовятся обеспечить стабильное тепло в домах, медучреждениях и социальных учреждениях. Несмотря на погодные колебания и энергетические вызовы, в городе продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Когда включат отопление в Ивано-Франковске в 2025 году, читайте в нашем материале.

Ивано-Франковск: когда включат отопление в больницах

9 октября городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио Западный полюс сообщил, что подписал распоряжение о начале отопительного сезона в городе. По его словам, был издан документ, разрешающий включение отопления в больницах, детских садах и школах, имеющих автономные системы теплоснабжения — то есть твердотопливные котлы (на щепе), электрическое отопление или отдельно расположенные котельные.

Впоследствии планируется постепенный запуск общих котельных и подача тепла в жилые микрорайоны. Мэр подчеркнул, что этот этап будет зависеть от решений правительства по газоснабжению и погодной ситуации, поскольку большинство учебных заведений не имеют отдельных котельных, и их подключение автоматически означает включение отопления для всего района.

Руслан Марцинкив подчеркнул, что запуск тепла не будет одномоментным процессом — он продлится примерно три-четыре недели от момента запуска котельных до стабильного теплоснабжения во всех домах.

Отдельно городской голова отметил, что последней будет запущена котельная на Индустриальной, а также предупредил, что во время старта возможны аварийные ситуации, которые коммунальные службы будут устранять оперативно.

Когда включат отопление в Ивано-Франковске и как город готовится к зиме

Мэр также обратил внимание на сложную энергетическую ситуацию в Украине, вызванную обстрелами со стороны России. Он предупредил, что зима может быть тяжелой, и призвал жителей готовиться: обустраивать источники резервного тепла, накапливать топливо и пользоваться пунктами обогрева.

По его словам, городские власти уже принимают меры. Сейчас идет подготовка генераторов, запасов топлива и других ресурсов.

