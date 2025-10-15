Міська влада Івано-Франківська визначила терміни старту опалювального сезону та готується забезпечити стабільне тепло в домівках, медзакладах і соціальних установах. Попри погодні коливання та енергетичні виклики, у місті тривають роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Коли включать опалення в Івано-Франківську у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Івано-Франківськ: коли увімкнуть опалення в лікарнях

9 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо Західний полюс повідомив, що підписав розпорядження про початок опалювального сезону в місті. За його словами, було видано документ, який дозволяє включення опалення у лікарнях, дитячих садках та школах, що мають автономні системи теплопостачання — тобто твердопаливні котли (на щепі), електричне опалення або окремо розташовані котельні.

Згодом планується поступовий запуск загальних котелень і подача тепла у житлові мікрорайони. Мер наголосив, що цей етап залежатиме від рішень уряду щодо газопостачання та погоднії ситуації, оскільки більшість навчальних закладів не мають окремих котелень, і їх підключення автоматично означає включення опалення для цілого району.

Руслан Марцінків підкреслив, що запуск тепла не буде одномоментним процесом — він триватиме приблизно три-чотири тижні від моменту запуску котелень до стабільного теплопостачання в усіх будинках.

Окремо міський голова зазначив, що останньою буде запущена котельня на Індустріальній, а також попередив, що під час старту можливі аварійні ситуації, які комунальні служби усуватимуть оперативно.

Коли увімкнуть опалення в Івано-Франківську та як готується місто до зими

Мер також звернув увагу на складну енергетичну ситуацію в Україні, спричинену обстрілами з боку Росії. Він попередив, що зима може бути важкою, і закликав мешканців готуватися: облаштовувати джерела резервного тепла, накопичувати пальне та користуватися пунктами обігріву.

За його словами, міська влада вже вживає заходів. Наразі триває підготовка генераторів, запасів пального та інших ресурсів.

