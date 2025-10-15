Міська влада Івано-Франківська визначила терміни старту опалювального сезону та готується забезпечити стабільне тепло в домівках, медзакладах і соціальних установах. Попри погодні коливання та енергетичні виклики, у місті тривають роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Коли включать опалення в Івано-Франківську у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Івано-Франківськ: коли увімкнуть опалення в лікарнях 

9 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо Західний полюс  повідомив, що підписав розпорядження про початок опалювального сезону в місті. За його словами, було видано документ, який дозволяє включення опалення у лікарнях, дитячих садках та школах, що мають автономні системи теплопостачання — тобто твердопаливні котли (на щепі), електричне опалення або окремо розташовані котельні.

Зараз дивляться

Згодом планується поступовий запуск загальних котелень і подача тепла у житлові мікрорайони. Мер наголосив, що цей етап залежатиме від рішень уряду щодо газопостачання та погоднії ситуації, оскільки більшість навчальних закладів не мають окремих котелень, і їх підключення автоматично означає включення опалення для цілого району.

Руслан Марцінків підкреслив, що запуск тепла не буде одномоментним процесом — він триватиме приблизно три-чотири тижні від моменту запуску котелень до стабільного теплопостачання в усіх будинках.

Окремо міський голова зазначив, що останньою буде запущена котельня на Індустріальній, а також попередив, що під час старту можливі аварійні ситуації, які комунальні служби усуватимуть оперативно.

Коли увімкнуть опалення в Івано-Франківську та як готується місто до зими 

Мер також звернув увагу на складну енергетичну ситуацію в Україні, спричинену обстрілами з боку Росії. Він попередив, що зима може бути важкою, і закликав мешканців готуватися: облаштовувати джерела резервного тепла, накопичувати пальне та користуватися пунктами обігріву.  

За його словами, міська влада вже вживає заходів. Наразі триває підготовка генераторів, запасів пального та інших ресурсів. 

Читайте також
Містяни чекають тепла: коли включать опалення у Хмельницькому
коли включать опалення у Хмельницькому

Пов'язані теми:

Івано-ФранківськОпалення в УкраїніОпалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.