Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал назначить Татьяну Бережную министром культуры и вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики.

Об этом в среду, 15 октября, сообщил постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

— Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики на своем заседании 15 октября 2025 года рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины — министра культуры Украины, — написал Мельничук в Telegram.

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что голосование за назначение Бережной состоится 21-22 октября.

С июля Татьяна Бережная является временным исполняющим обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

До этого она занимала должность заместителя министра экономики. Отвечала за политику в сфере труда и занятости, в частности, за реформу трудового законодательства, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов на рынок труда.

Также Бережная была генеральным комиссаром от Украины на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, Япония. Отвечала за презентацию нашего государства и организацию национального павильона.

Фото: Татьяна Бережная

