Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров назначил временного исполняющего обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Им стала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Об этом Свириденко написала в Telegram.

Татьяна Бережная временно возглавила Минкульт

— В период трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного главы доручены опытному управленцу с сильным бэкграундом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами, — отметила она.

Как временный глава Министерства культуры, Бережная должна провести аудит потребностей культурной сферы, наладить диалог с международными донорами и найти дополнительные ресурсы для финансирования украинских культурных проектов.

Также, по словам Свириденко, правительство планирует выделить направление информационной политики и стратегических коммуникаций, предоставить ему четкий мандат и ресурсы.

Татьяна Бережная — юрист по образованию, адвокат. С 2022 года она работала заместителем министра экономики Юлии Свириденко.

Она отвечала за политику в сфере труда и занятости: в частности, за реформу трудового законодательства, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов на рынок труда.

Бережная также была генеральным комиссаром от Украины на Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в Осаке, Япония. Она отвечала за презентацию Украины и организацию национального павильона.

Фото: Тетьяна Бережная

