Комітет Верховної Ради України рекомендував призначити Тетяну Бережну міністеркою культури та віцепрем’єр-міністеркою з питань гуманітарної політики.

Про це у середу, 15 жовтня, повідомив постійний представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

– Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 15 жовтня 2025 року рекомендував Верховній Раді України призначити Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України, – написав Мельничук у Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що голосування за призначення Бережної відбудеться 21-22 жовтня.

З липня Тетяна Бережна є тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

До цього вона обіймала посаду заступниці міністра економіки. Відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, зокрема за реформу трудового законодавства, створення робочих місць та інтеграцію ветеранів на ринок праці.

Також Бережна була генеральною комісаркою від України на Всесвітній виставці ЕКСПО-2025 в Осаці, Японія. Відповідала за презентацію нашої держави та організацію національного павільйону.

Фото: Тетяна Бережна

