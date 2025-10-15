Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в рамках рабочего визита в Вашингтон встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как сообщила глава правительства, свой диалог они сосредоточили на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре.

Свириденко провела встречу с Бессентом

Юлия Свириденко сообщила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу.

Она отметила, что для полноценного функционирования Фонда еще нужно принять несколько важных решений, однако уже формируется первая последовательность потенциальных проектов.

– Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина – это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов, – отметила она.

Свириденко отметила, что во время встречи обсудили совместные действия для укрепления энергетической безопасности Европы.

Она подчеркнула, что Россия должна потерять любые рычаги влияния на партнеров Украины и источники финансирования своей войны. По ее словам, Украина уже имеет конкретные предложения для реализации этого вместе с международными партнерами, а единство европейских и трансатлантических союзников является решающим.

Отдельный акцент они сделали на санкциях. Свириденко поблагодарила Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупку российской нефти.

Напомним, в пятницу, 17 октября, запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

СМИ писали, что на встрече они обсудят, какое оружие следует поставить Украине, в частности, следует ли Вашингтону предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

