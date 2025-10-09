Грозит ли Украине отключение газа зимой 2025-2026 годов — мнение экспертов

Украина готовится к отопительному сезону 2025/2026 – снова в условиях войны и постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.

В начале октября Россия нанесла массированные удары по энергетическим объектам, в частности по газовой инфраструктуре. Из-за этого многие украинцы обеспокоены тем, хватит ли Украине газа в условиях новых атак.

Факты ICTV расспросили аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо, возможно ли отключение газа зимой 2025-2026 годов и сколько голубого топлива накопила Украина.

Возможны ли отключения газа зимой в Украине

В Украине уже подготовили различные сценарии прохождения отопительного сезона, учтя все возможные риски. В то же время пока рано говорить о вероятности длительных отключений электроэнергии или газа.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга 7 октября. Она напомнила, что в предыдущие годы обстоятельства могли меняться ежедневно, поэтому министерство готовится к любым, даже самым сложным, сценариям. Несмотря на это, в ведомстве надеются, что слаженная работа позволит сохранить стабильность энергосистемы и предотвратить массовые отключения.

Что касается газоснабжения, Гринчук сообщила, что на случай чрезвычайных ситуаций подготовлено несколько вариантов действий. Она отметила, что сейчас в правительстве рассматривают различные сценарии, но надеются, что не придется применять худшие из них.

Она отметила, что хотя графики отключения газа ранее не использовались, сейчас их разработали, опираясь на опыт энергетической системы, однако делают все возможное, чтобы не вводить их в действие.

Президент Владимир Зеленский заверил, что государство обеспечит население газом за счет импорта, ведь финансирование для этого есть. В то же время глава государства признал, что спрогнозировать ситуацию с электроснабжением пока сложно.

Будут ли отключать газ зимой 2025-2026: мнение экспертов

Михаил Свищо отметил в комментарии Фактам ICTV, что, безусловно, в условиях полномасштабной войны существует риск отключений газоснабжения из-за российских атак.

Ведь РФ продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, в частности по газовым объектам, и с приближением зимы интенсивность ударов может возрасти. Это может приводить к локальным перебоям с поставками газа.

— В то же время дефицита ресурса нет. Украина уже накопила более 12,6 млрд куб. м природного газа в подземных хранилищах, и закачка продолжается. Сейчас ее темпы в два раза выше, чем в прошлом году, — подчеркнул эксперт.

Официальная цель на 1 ноября составляет 13,2 млрд куб. м – этого достаточно, чтобы пройти зиму даже в холодную погоду, если не будет масштабных разрушений из-за атак.

Более того, по мнению эксперта, при таких темпах к началу ноября в хранилищах может быть уже 13,5–13,6 млрд куб. м. Кроме того, в течение отопительного сезона Нафтогаз планирует дополнительно импортировать газ, чтобы полностью обеспечить потребности.

— Итак, несмотря на военные риски, запасов газа достаточно для стабильного прохождения зимы, даже в случае роста потребления после возможных российских ударов, — резюмировал эксперт.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии Espreso подчеркнул, что для стабильного прохождения зимы необходимо закачать в подземные хранилища не 13,2 млрд кубометров газа, как планируется, а несколько больше. По его мнению, объем в 13,2 млрд кубометров находится на грани достаточности.

Рябцев пояснил, что если зимой температура опустится до -10 °C и ниже и продержится более двух недель, а промышленность в это время увеличит объемы производства, то закачанного газа может не хватить. Поэтому, по его словам, стоит создать стратегический запас голубого топлива.

Эксперт также подчеркнул, что объемы потребления газа в значительной степени будут зависеть от погоды: в случае сильных морозов Украине, вероятно, придется дополнительно импортировать газ.

