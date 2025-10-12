Второй раз за два дня президент Владимир Зеленский общался с американским лидером Дональдом Трампом. Также сегодня состоялась беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Разговор Зеленского и Трампа 12 октября: что известно

По словам главы государства, сегодня, 12 октября, состоялся второй за два дня “продуктивный” разговор с Дональдом Трампом.

— Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошли. Защита жизни в нашей стране, усиление – и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике, – сообщил в Telegram Зеленский.

Он добавил, что Трамп хорошо информирован о том, что происходит в Украине.

Президенты договорились продолжить диалог. Команды готовятся к следующему разговору.

Напомним, 11 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможности усиления ПВО Украины.

Глава государства сообщил американскому президенту об ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

– Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас, – отметил Зеленский.

Ночью 10 октября Россия осуществила ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Днепре. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры и газовым сетям. Левый берег столицы остался без света.

В результате атаки более 20 человек пострадали, в Запорожье погиб ребенок.

