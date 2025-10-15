Так званий “зимовий пакет” для підтримки протиповітряної оборони під час Рамштайну попросив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Оскільки Росія посилила повітряний терор міністр оборони України Денис Шмигаль на Рамштайні попросив партнерів надати Україні так званий “зимовий пакет” для підтримки протиповітряної оборони.

– Під час нашої сьогоднішньої дискусії ми також приділили особливу увагу потребам України в протиповітряній обороні. З наближенням зими Росія посилює свої жорстокі повітряні атаки, спрямовані проти нашої енергетичної інфраструктури, – сказав він на пресконференції після засідання у форматі Рамштайн.

Шмигаль нагадав, що минулої п’ятниці РФ атакувала балістичними ракетами велику електростанцію Києва, залишивши половину міста без електроенергії.

– Ми просимо наших партнерів надати так званий “зимовий пакет” протиповітряної оборони, достатній запас перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення та нашої цивільної інфраструктури, – закликав він.

Нагадаємо, що 12 жовтня Володимир Зеленський обговорив із президентом США Трампом та головою Франції Еммануелем Макроном посилення ППО, енергетику і ЗАЕС

