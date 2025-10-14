Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои ожидания от запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Украина стремится получить вооружение, в частности системы Tomahawk.

Об этом Трамп сообщил во вторник во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

Зеленский хочет оружия — Трамп

— Мы будем говорить об Украине, да. Я имею в виду, в пятницу ко мне приедет президент (Зеленский, — Ред.), и я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь Tomahawk, — отметил Трамп в ответ на вопрос о запланированной встрече с Владимиром Зеленским.

Президент США также отметил, что другие тоже хотят получить ракеты Tomahawk, и у США, по его словам, “есть моного” этих ракет.

Трамп повторил, что разочаровался в Путине

В то же время Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование российским президентом Владимиром Путиным.

— Он (Путин, — Ред.) должен действительно урегулировать эту войну, — отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Путин мог бы завершить войну в Украине очень быстро.

— Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром (Путиным, — Ред.) были очень хорошие отношения — возможно, они и сейчас такие, — предположил президент США.

Он выразил непонимание, почему российский лидер продолжает войну в Украине.

— Эта война принесла ему столько бед, — добавил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Россия вступает уже в четвертый год войны, которую планировала выиграть за неделю, и уже потеряла около “полутора миллиона солдат” вместе с убитыми и ранеными.

Кроме того, по его словам, россияне сейчас стоят в длинных очередях за бензином, а экономика РФ приходит в упадок.

