Он хотел бы иметь Tomahawk: Трамп о запланированной встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои ожидания от запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Украина стремится получить вооружение, в частности системы Tomahawk.
Об этом Трамп сообщил во вторник во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
Зеленский хочет оружия — Трамп
— Мы будем говорить об Украине, да. Я имею в виду, в пятницу ко мне приедет президент (Зеленский, — Ред.), и я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь Tomahawk, — отметил Трамп в ответ на вопрос о запланированной встрече с Владимиром Зеленским.
Президент США также отметил, что другие тоже хотят получить ракеты Tomahawk, и у США, по его словам, “есть моного” этих ракет.
Трамп повторил, что разочаровался в Путине
В то же время Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование российским президентом Владимиром Путиным.
— Он (Путин, — Ред.) должен действительно урегулировать эту войну, — отметил глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что Путин мог бы завершить войну в Украине очень быстро.
— Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром (Путиным, — Ред.) были очень хорошие отношения — возможно, они и сейчас такие, — предположил президент США.
Он выразил непонимание, почему российский лидер продолжает войну в Украине.
— Эта война принесла ему столько бед, — добавил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что Россия вступает уже в четвертый год войны, которую планировала выиграть за неделю, и уже потеряла около “полутора миллиона солдат” вместе с убитыми и ранеными.
Кроме того, по его словам, россияне сейчас стоят в длинных очередях за бензином, а экономика РФ приходит в упадок.