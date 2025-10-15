Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в межах робочого візиту до Вашингтона зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Як повідомила глава уряду, свій діалог вони зосередили на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі.

Свириденко провела зустріч із Бессентом

Юлія Свириденко повідомила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу.

Вона зазначила, що для повноцінного функціонування фонду ще потрібно ухвалити кілька важливих рішень, однак уже формується перша послідовність потенційних проєктів.

– Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі. Україна — це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів, – зазначила вона.

Свириденко зауважила, що під час зустрічі обговорили спільні дії задля зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Вона підкреслила, що Росія повинна втратити будь-які важелі впливу на партнерів України та джерела фінансування своєї війни. За її словами, Україна вже має конкретні пропозиції для реалізації цього разом із міжнародними партнерами, а єдність європейських і трансатлантичних союзників є вирішальною.

Окремий акцент вони зробили на санкціях. Свириденко подякувала Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

ЗМІ писали, що на зустрічі вони обговорять, яку зброю слід поставити Україні, зокрема чи варто Вашингтону надати Києву ракети Tomahawk.

