Из-за огромных потерь оккупанты ускоряют стройку госпиталя в Крыму, сообщают партизаны.

В Крыму РФ ускоряет стройку госпиталя

Как сообщает в Telegram АТЕШ в оккупированном Севастополе захватчики ускоряют темпы строительства военно-морского госпиталя.

— Наши агенты сообщают о срочном ускорении строительства военно-морского госпиталя в оккупированном Севастополе. Объект, который начали строить в октябре 2022 года и планировали сдать только в конце 2026-го, теперь пытаются достроить в авральном режиме, — говорится в сообщении.

Причина — катастрофические потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

— Поток раненых превысил все ожидания, и существующие госпиталя не справляются, — добавляют партизаны.

Отмечается, что строители работают в три смены, нарушая все технологические нормы, а также экономят на материалах и безопасности, что приводит к постоянным авариям на стройке. Уже сейчас видны перекосы конструкций и проблемы с фундаментом.

Такая спешка красноречиво свидетельствует: враг несет невосполнимые потери, а его тыловая инфраструктура не выдерживает нагрузки, говорится в сообщении.

Фото: АТЕШ

