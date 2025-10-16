На Лиманском направлении ВСУ уничтожили ДРГ РФ, хотевшую создать плацдарм для наступления на Оскол
На Лиманском направлении украинские защитники уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу, предотвратив планы оккупантов создать плацдарм для наступления на Оскол.
Соответствующую видеозапись обнародовал Третий армейский корпус.
Уничтожение российской ДРГ на Лиманском направлении
Как говорится в сообщении, разведчики 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российскую ДРГ на Лиманском направлении, не дав возможности врагу создать плацдарм для наступления на Оскол.
Там отмечают, что оккупантов уничтожили украинские бойцы во время попытки прорыва в лесную местность к трассе Изюм-Славянск.
— В результате зачистки удалось сохранить логистические пути к переднему краю фронта, — подписано видео.
В корпусе обнародовали кадры успешной операции разведчиков 3-й штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоселовка с GoPro.
В сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что на Лиманском направлении украинские подразделения отбивают две атаки в направлениях населенных пунктов Дружелюбровка и Лиман.
Фото: Третий армейский корпус