Операторы из КНДР корректируют удары по ВСУ в Сумской области – Генштаб
Украинские военные перехватили переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом армии РФ. Оказалось, что операторы из КНДР корректируют огонь реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Военные КНДР в войне против Украины: что известно
По данным Генштаба, командование российской оккупационной армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.
– С территории Курской области эти подразделения проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют обнаружение позиций Вооруженных Сил Украины и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений в Сумской области, – говорится в сообщении.
Также украинские защитники зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.
Генштаб считает, что в связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ активно привлекает подразделения из Северной Кореи к боевым действиям.
Украинские Вооруженные Силы документируют факты участия иностранных формирований в войне на нашей земле, а также предупреждают, что эти подразделения будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.
Фото: Генштаб