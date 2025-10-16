Сейчас перед Украиной расположена мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, простирающаяся от Исландии через Великобританию, Германию и Польшу до нашей страны.

Факты ICTV узнавали, какая будет погода во Львове в октябре.

Погода в Украине до конца недели

По словам синоптика Натальи Диденко, этот антициклон блокирует доступ осадков, поэтому завтра Украина останется без дождей и снега. Облачность и повышенная влажность могут проявляться только в виде туманов, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

Ночью температура воздуха сохранится низкой +2…+6°C, местами возможны заморозки, поэтому уже стоит позаботиться об урожае: убрать овощи в дом и хорошие яблоки упаковать в ящики.

В течение дня 16 октября в большинстве областей ожидается достаточно комфортная погода +10…+15°C, на северо-востоке немного прохладнее +7…+11°C. Это хорошо для планирования ежедневных дел и прогулок на свежем воздухе.

Поэтому 16 и 17 октября — еще можно немного погреться на улице и насладиться осенним теплом.

Прогноз погоды во Львове в октябре

Во Львове до конца рабочей недели ожидается прохладная осенняя погода. 16 и 17 октября немного потеплеет, поэтому днем столбики термометров будут показывать +10…+15°C тепла.

Синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии сообщили, что 16 октября в области будет наблюдаться незначительное колебание уровня воды в реках, преимущественно снижение ее количества.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, ведь ночью и утром местами ожидается туман. Видимость:

по территории Львовской области: 200-500 м;

во Львове: 200-500 м. Уровень опасности — первый.

Во Львовской области 17 октября будет облачно с прояснениями, без серьезных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, из-за которого видимость составит около 500-1 000 метров.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3…+8°C тепла, а днем воздух прогреется до +10…+15°C. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, а относительная влажность воздуха немного уменьшится.

Сейчас прогнозировать погоду во Львове на 2 недели сложно, ведь в ближайшие дни ее будет определять поле пониженного атмосферного давления, которое принесет прохладную и переменчивую погоду.

В самом Львове 17 октября будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью и утром ожидается слабый туман с видимостью 500-1 000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +4…+6°C тепла, а днем прогреется до +12…+14°C.

Далее погода во Львове в октябре будет меняться. Так, уже 18 октября в Украине увеличится количество осадков, возможен даже мокрый снег, а в западных областях, в частности во Львове, начнется похолодание. 19 октября дожди пройдут почти по всей стране, а дневная температура снизится до +5…+9°C — придется доставать более теплую одежду.

