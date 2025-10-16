Наразі перед Україною розташована потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що простягається від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу до нашої країни.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода у Львові у жовтні.

Погода в Україні до кінця тижня

За словами синоптикині Наталки Діденко, цей антициклон блокує доступ опадів, тож завтра Україна залишиться без дощів і снігу. Хмарність і підвищена вологість можуть проявлятися лише у вигляді туманів, тож водіям варто бути особливо уважними на дорогах.

Уночі збережеться низька температура повітря – +2…+6°C, місцями можливі заморозки, тому вже варто подбати про урожай: прибрати городину до хати та гарні яблука упакувати в ящики.

Протягом дня 16 жовтня у більшості областей очікується досить комфортна погода +10…+15°C, на північному сході трохи прохолодніше +7…+11°C. Це добре для планування щоденних справ і прогулянок на свіжому повітрі.

Отже, 16 та 17 жовтня — ще можна трохи погрітися на вулиці і насолодитися осіннім теплом.

Прогноз погоди у Львові у жовтні

У Львові до кінця робочого тижня очікується прохолодна осіння погода. 16 та 17 жовтня трохи потеплішає, тож вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15°C тепла.

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомили, що 16 жовтня в області спостерігатиметься незначне коливання рівня води у річках, переважно спад її кількості.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, адже уночі та вранці місцями очікується туман. Видимість:

по території Львівської області: 200-500 м;

у Львові: 200-500 м. Рівень небезпечності — перший.

У Львівській області 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, без серйозних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман, через який видимість становитиме близько 500-1 000 метрів.

Вітер дмухатиме з південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3…+8°C тепла, а вдень повітря прогріється до +10…+15°C. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, а відносна вологість повітря трохи зменшиться.

Наразі прогнозувати погоду у Львові на 2 тижні складно, адже найближчими днями її визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, що принесе прохолодну і мінливу погоду.

У самому Львові 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Уночі та вранці очікується слабкий туман із видимістю 500-1 000 метрів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4…+6°C тепла, а вдень прогріється до +12…+14°C.

Далі погода у Львові у жовтні змінюватиметься. Тож вже 18 жовтня в Україні збільшиться кількість опадів, можливий навіть мокрий сніг, а в західних областях, зокрема у Львові, почнеться похолодання. 19 жовтня дощі пройдуть майже по всій країні, а денна температура знизиться до +5…+9°C — доведеться діставати тепліший одяг.

