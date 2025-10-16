Погода у Львові у жовтні: туман, дощі та температурні коливання
Наразі перед Україною розташована потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що простягається від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу до нашої країни.
Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода у Львові у жовтні.
Погода в Україні до кінця тижня
За словами синоптикині Наталки Діденко, цей антициклон блокує доступ опадів, тож завтра Україна залишиться без дощів і снігу. Хмарність і підвищена вологість можуть проявлятися лише у вигляді туманів, тож водіям варто бути особливо уважними на дорогах.
Уночі збережеться низька температура повітря – +2…+6°C, місцями можливі заморозки, тому вже варто подбати про урожай: прибрати городину до хати та гарні яблука упакувати в ящики.
Протягом дня 16 жовтня у більшості областей очікується досить комфортна погода +10…+15°C, на північному сході трохи прохолодніше +7…+11°C. Це добре для планування щоденних справ і прогулянок на свіжому повітрі.
Отже, 16 та 17 жовтня — ще можна трохи погрітися на вулиці і насолодитися осіннім теплом.
Прогноз погоди у Львові у жовтні
У Львові до кінця робочого тижня очікується прохолодна осіння погода. 16 та 17 жовтня трохи потеплішає, тож вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15°C тепла.
Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомили, що 16 жовтня в області спостерігатиметься незначне коливання рівня води у річках, переважно спад її кількості.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, адже уночі та вранці місцями очікується туман. Видимість:
- по території Львівської області: 200-500 м;
- у Львові: 200-500 м. Рівень небезпечності — перший.
У Львівській області 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, без серйозних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман, через який видимість становитиме близько 500-1 000 метрів.
Вітер дмухатиме з південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3…+8°C тепла, а вдень повітря прогріється до +10…+15°C. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, а відносна вологість повітря трохи зменшиться.
Наразі прогнозувати погоду у Львові на 2 тижні складно, адже найближчими днями її визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, що принесе прохолодну і мінливу погоду.
У самому Львові 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Уночі та вранці очікується слабкий туман із видимістю 500-1 000 метрів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4…+6°C тепла, а вдень прогріється до +12…+14°C.
Далі погода у Львові у жовтні змінюватиметься. Тож вже 18 жовтня в Україні збільшиться кількість опадів, можливий навіть мокрий сніг, а в західних областях, зокрема у Львові, почнеться похолодання. 19 жовтня дощі пройдуть майже по всій країні, а денна температура знизиться до +5…+9°C — доведеться діставати тепліший одяг.