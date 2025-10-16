Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобилинську) военным омбудсменом
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) военным омбудсменом.
Об этом 16 октября сообщает Офис президента.
Что известно о назначении Ольги Решетиловой
Отметим, что Ольга Решетилова (Кобылинская) назначена первым в истории Украины военным омбудсменом.
– Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что укрепляет армию, делаем и то, что укрепляет воинов в нашей армии, – прокомментировал назначение Решетиловой Владимир Зеленский.
Сейчас продолжается активная работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Положение и указ об этом президент подписал еще 19 сентября 2025 года.
Новость дополняется…
Источник: Офис президента
