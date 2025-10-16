Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) военным омбудсменом.

Об этом 16 октября сообщает Офис президента.

Отметим, что Ольга Решетилова (Кобылинская) назначена первым в истории Украины военным омбудсменом.

– Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что укрепляет армию, делаем и то, что укрепляет воинов в нашей армии, – прокомментировал назначение Решетиловой Владимир Зеленский.