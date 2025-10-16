Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсменом.

Про це 16 жовтня повідомляє Офіс президента.

Що відомо про призначення Ольги Решетилової

Зазначимо, що Ольга Решетилова (Кобилинська) призначена першим в історії України військовим омбудсменом.

– Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, – прокоментував призначення Решетилової Володимир Зеленський.

Наразі триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмена. Положення та указ про це президент підписав ще 19 вересня 2025 року.

Що відомо про Офіс військового омбудсмена та повноваження Решетилової

Президент Зеленський окремо наголосив, що запуск Офісу омбудсмена – серед основних пріоритетів станом на зараз.

– В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмена я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них, – прокоментувала своє призначення Ольга Решетилова (Кобилинська).

У ОП зазначають, що Офіс військового омбудсмена буде постійним допоміжним органом при президентові.

Це має допомогти забезпечувати цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – від чинних військових та бійців добровольчих формувань і до резервістів, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Очікується, що військовий омбудсмен розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, зможе призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Нагадаємо, раніше Ольга Решетилова в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що погодилася стати військовим омбудсменом, бо на її думку, “іншого історичного шансу може не бути”.

Решетилова додала, що зараз критичний момент для Сил оборони і ми повинні максимально їм допомогти вистояти, а також повернути віру у справедливість і допомогти перемогти.

За словами Решетилової, омбудсмен має звертатися до суду у разі якихось критичних ситуацій, наприклад, для заборони зайняття відповідних посад, якщо людина їм не відповідає.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів 30 грудня 2024 року.

Джерело : Офіс президента

