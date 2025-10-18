В Купянске Харьковской области российский военнослужащий приказал расстрелять гражданского жителя.

Об этом говорится в перехвате 10-го армейского корпуса.

Приказ военного РФ о расстреле гражданского в Купянске

10-й армейский корпус опубликовал перехват радиоэфира, во время которого российский военный отдает приказ расстрелять безоружного жителя в Купянске.

На опубликованной перехваченной записи можно услышать, как один оккупант описывает другому гражданского, который идет рядом с ним, а затем приказывает убить его и куда-то убрать тело.

В то же время не уточняется, выполнил ли российский военный этот преступный приказ, а также неизвестна судьба жителя Купянска.

В сентябре 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны перехватило приказ российских военных казнить украинских пленных.

Как отмечается в записи, один из оккупантов взял в плен двух украинских бойцов, отметив, что они были ранены. Но командир российского подразделения отдал приказ на убийство пленных.

