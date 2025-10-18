У Куп’янську Харківської області російський військовослужбовець наказав розстріляти цивільного жителя.

Про це йдеться у перехопленні 10-го армійського корпусу.

Наказ військового РФ про розстріл цивільного у Куп’янську

10-й армійський корпус опублікував перехоплення радіоефіру, під час якого російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного жителя у Куп’янську.

Зараз дивляться

На опублікованому перехопленому записі можна почути, як один окупант описує іншому цивільного, який ходить поруч з ним, а потім наказує вбити його і кудись прибрати тіло.

Водночас не уточнюється, чи виконав російський військовий цей злочинний наказ, а також невідома доля жителя Куп’янська.

У вересні 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило наказ російських військових страчувати українських полонених.

Як зазначається у записі, один з окупантів взяв у полон двох українських бійців, зазначивши, що вони були поранені. Але командир російського підрозділу віддав наказ на вбивство полонених.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.