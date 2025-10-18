Россия при сохранении нынешнего темпа наступления могла бы полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области к июню 2030 года. Для захвата всей Украины Москве потребовалось бы еще 103 года.

Такие подсчеты приводит британское издание The Economist.

Возможен ли внезапный наступ и чем это грозит РФ

— С момента стабилизации линии фронта после окончания первого контрнаступления Украины в октябре 2022 года она практически не изменилась. Ни один крупный город не перешел из рук в руки, — говорится в материале.

Там отмечается, что с мая этого года, когда Россия начала масштабное наступление на фронте, Москва захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла никаких серьезных целей.

Однако Кремль платит огромную цену за минимальные достижения на поле боя в Украине, отмечается в сообщении.

Метаоценка издания свидетельствует, что с начала полномасштабного вторжения до января 2025 года российские потери составили 640-877 тыс. солдат, из которых погибли 137-228 тыс. человек.

Как отмечается, к 13 октября эти цифры выросли почти на 60%: до 984 тыс.-1,438 млн жертв, в том числе 190-480 тыс. погибших.

В то же время в издании считают маловероятным внезапный прорыв оборонительных линий Украины из-за постоянного наблюдения с помощью дронов в сочетании с высокоточным вооружением большой дальности, что делает сосредоточение армии вблизи фронта самоубийством.

Однако постепенные успехи остаются возможными, хотя и огромной ценой, считают журналисты, в результате отправки небольших групп бойцов для захвата передовых позиций в так называемую зону смерти.

— Если Запад продолжит поддерживать Украину, война может продолжаться с огромными потерями, а Россия будет медленно завоевывать территорию, — говорится в материале.

Однако способность России продолжать войну в сегодняшнем темпе также может подходить к концу, а кремлевский диктатор Владимир Путин будет рисковать еще больше в случае продолжения агрессии против Украины.

В издании считают, что после трех лет неудачных наступательных операций внезапный крах может стать более вероятным для российской военной экономики, чем для оборонительных линий Украины.

