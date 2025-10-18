В Резерв+ появились новые отсрочки для родителей детей с инвалидностью.

Отсрочки для родителей детей с инвалидностью в Резерв+

Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+, говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

– Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах – и результат приходит прямо в смартфон: быстро, прозрачно, без сбора справок, очередей, бюрократии, – информирует ведомство.

Кто может подать запрос:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Отмечается, что если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в Резерв+. Главное условие – данные об установленной инвалидности должны быть действующими и внесенными в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через Резерв+

Чтобы получить отсрочку, необходимо обновить приложение до последней версии, авторизироваться и отправить запрос. Далее на главном экране нужно нажать три точки и кнопку “Подать запрос на отсрочку”. После этого выберите тип отсрочки и отправьте запрос. Далее нужно дождаться уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Чаще всего система отказывает в оформлении отсрочки из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют данные о ребенке или его инвалидности или же они неполные. Обновить их можно онлайн в электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его нужно зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться — в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

— Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН – их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки, — сообщает Минобороны Украины.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

В ведомстве напоминают, что записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок документа об инвалидности истек и ребенок не прошел пересмотр, услуга будет недоступной. В таком случае обновлять информацию не нужно — подать запрос можно будет после получения нового документа.

