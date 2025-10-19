США провели переговоры с Израилем после обвинения ХАМАС в нарушении мирного соглашения по Газе и обстреле позиций боевиков.

Об этом пишет издание Axios.

Какова была реакция США на удары Израиля по ХАМАС

Израильская армия утверждает, что в воскресенье боевики ХАМАС вышли из туннеля в районе Рафаха, который в основном контролируется стороной Израиля, и выпустили по их транспортному средству противотанковую ракету.

В ответ на это израильские защитники нанесли около 20 воздушных ударов по ХАМАС в районе Рафаха, а также – по другим частям Газы.

Также Израиль решил перекрыть все переходы в Газу и прекратить доставку гуманитарной помощи.

Издание отмечает, что Иерусалим заранее предупредил Вашингтон о намерении нанести удары по ХАМАС, а представители администрации США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с израильскими чиновниками, чтобы обсудить следующие шаги.

Axios со ссылкой на американского чиновника отмечает, что США призвали Израиль “реагировать пропорционально, но проявлять сдержанность”.

– Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать ХАМАС, что есть последствия, не разрушая мирное соглашение, – пояснил американский чиновник.

Напомним, представители Катара, Египта, Турции и США подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС 13 октября.

Подписание мирного соглашения состоялось во время международного саммита, проходившего в Египте.

Также на мероприятии присутствовали лидеры европейских стран.

Президент США Дональд Трамп во время подписания соглашения указал, что если ХАМАС не будет соблюдать договоренности, то он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.

