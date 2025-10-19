США провели переговори з Ізраїлем після того, як останній звинуватив ХАМАС у порушенні мирної угоди щодо Гази та обстріляв позиції бойовиків.

Про це пише видання Axios.

Якою була реакція США на удари Ізраїлю по ХАМАС

Ізраїльська армія стверджує, що в неділю бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха, що здебільшого контролюється стороною Ізраїлю, та випустили по їхньому транспортному засобу протитанкову ракету.

Як відповідь на це ізраїльські оборонці здійснили близько 20 повітряних ударів по ХАМАС в районі Рафаха, а також інших частинах Гази.

Також Ізраїль вирішив перекрити всі переходи до Гази та припинити доставку гуманітарної допомоги.

Видання зазначає, що Єрусалим завчасно попередив Вашингтон про намір завдати удари по ХАМАС, а представники адміністрації США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели телефонну розмову з ізраїльськими посадовцями, щоб обговорити наступні кроки.

Axios з посиланням на американського посадовця зазначає, що США закликали Ізраїль “реагувати пропорційно, але виявляти стриманість”.

– Ніхто не хоче повертатися до повномасштабної війни. Ізраїльтяни хочуть показати ХАМАС, що є наслідки, не руйнуючи мирну угоду, – пояснив американський посадовець.

Нагадаємо, представники Катару, Єгипту, Туреччини та США підписали документ про припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС 13 жовтня.

Підписання мирної угоди відбулось під час міжнародного саміту в Єгипті.

Також на події були присутні лідери європейських країн.

Президент США Дональд Трамп під час підписання угоди вказував, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься домовленостей, то він розгляне можливість дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.

