Израиль нанес авиаудары по городу Рафах в южной части сектора Газа. Это произошло во время столкновений между израильскими силами и боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на израильские и палестинские СМИ.

Израиль начал наступление на Газу

Государственный вещатель Израиля Kan сообщил, что Военно-воздушные силы наносят удары по целям в городе Рафах.

Другие издания информируют об атаках в районах южной Газы и в городе Джабалия, расположенном на севере анклава.

Израильский телеканал Channel 12 отметил, что удары по Рафаху были нанесены для защиты группировки Yasser Abu Shabab — вооруженного формирования, которое поддерживается Израилем.

Палестинцы обвиняют группировку в кражах гуманитарной помощи и нападениях на гражданских во время двухлетней войны Израиля против Газы.

Палестинское издание Quds Network, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что подразделение под руководством ХАМАС осуществило операцию против группы Yasser Abu Shabab на востоке Рафаха перед началом израильских авиаударов.

По данным The Times of Israel, боевики в Секторе Газа осуществили атаку на израильские войска в Рафахе, что и спровоцировало дальнейшие удары.

Израильские военные заявили, что боевики ХАМАС провели “несколько атак” на израильские силы за пределами “желтой линии” — буферной зоны, в частности с применением гранатометов и снайперского огня.

Как сообщили в ЦАХАЛ, это стало “вопиющим нарушением” режима прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переход в Рафахе на границе между сектором Газа и Египтом будет закрыт, пока ХАМАС не отдаст Израилю тела погибших заложников.

США сообщили странам-гарантам мирного соглашения по Газе со ссылкой на разведданные о подготовке ХАМАСом нападения на гражданских жителей сектора, что будет считаться нарушением договоренностей.

Мирное соглашение по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп представил 20-пунктовый план завершения войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает создание международного Совета мира.

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, США и Катара.

Израиль согласился на первый этап договоренностей, предусматривающий прекращение огня и обмен заложниками.

Согласно соглашению, Израиль частично выводит свои войска, после чего ХАМАС в течение 72 часов должен освободить всех израильских заложников, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху – отпустить палестинских удерживаемых лиц.

13 октября Трамп вместе с тремя лидерами стран Ближнего Востока подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

ХАМАС передал Израилю 20 живых заложников и тела четырех погибших в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных.

