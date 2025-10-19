Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия продолжает усиливать свою информационную войну.

Сибига об усилении информационной войны со стороны РФ

Несмотря на определенное сокращение военных расходов в бюджете на 2026 год, Россия повышает финансирование пропаганды на беспрецедентные 54%.

— Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию, — цитирует в Facebook МИД Украины Андрея Сибигу.

Министр подчеркнул, что в современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии. Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере, добавил он.

