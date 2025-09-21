Россия создала более 200 сайтов, которые производят сфабрикованные новости, имитируя локальные медиа в США, а также во Франции, Канаде и Норвегии.

РФ создала сеть фейковых сайтов для атак на США

Как сообщает издание The Register, Кремль запустил более 200 сайтов, имитирующих локальные медиа в США, Франции, Канаде и Норвегии, публикующих ложные новости.

Речь идет о сети под названием CopyCop. Новые данные говорят о том, что сеть сайтов активно разрастается.

– Эти ресурсы маскируются под местные медиа и даже фальшивые фактчекинговые платформы. Использование искусственного интеллекта делает кампанию более дешевой и быстрой: дезинформация адаптируется под конкретную аудиторию, интегрируется в локальное информационное пространство и вводит в заблуждение даже опытных пользователей, — пишет Центр противодействия дезинформации.

Главной целью Кремля является дискредитация американских политиков и радикализация общественных настроений. В ЦПД сообщают, что каждая придуманная “история о коррупции” или “заговоре” ослабляет доверие к государственным институтам и может дестабилизировать ситуацию в стране.

Транснациональный характер CopyCop превращает кампанию в глобальную угрозу, а повторяемость нарративов в разных странах создает “эффект лавины”, подрывая единство государств Запада. Это очередной пример того, как Москва использует дезинформацию и современные информационные технологии как оружие в гибридной войне.

