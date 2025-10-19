Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Слова також є зброєю: РФ підвищує витрати на пропаганду на безпрецедентні 54%
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну.
Попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, Росія підвищує фінансування пропаганди на безпрецедентні 54%.
– Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію, – цитує у Facebook МЗС України Андрія Сибігу.
Він наголосив, що у сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії. Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері, додав він.
