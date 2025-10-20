На конец прошедших суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и осуществили 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Фото: 30 ОМБр/Генштаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.