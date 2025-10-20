Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Карта боевых действий на 20 октября 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты привлекли к ударам 2371 дрон-камикадзе и осуществили 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 30 ОМБр/Генштаб
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
