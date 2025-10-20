На кінець минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, окупанти залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 30 ОМБр/Генштаб

