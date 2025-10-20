Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 20 жовтня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, окупанти залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: 30 ОМБр/Генштаб
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
