Сумская область — это прифронтовой регион, который почти ежедневно подвергается атакам со стороны России. В таких условиях важно, чтобы люди имели возможность жить в комфорте и безопасности. Именно поэтому вопрос отопления в домах остается чрезвычайно актуальным для жителей области.

Когда в Сумах включат отопление в 2025 году, читайте в нашем материале.

Когда начнется отопительный сезон в Сумах в 2025 году

Во время онлайн-заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили вопрос начала отопительного сезона в Сумской городской территориальной общине.

В заседании приняли участие представители областного центра по гидрометеорологии, теплоснабжающих предприятий, городской военной администрации, департамента инфраструктуры и управления здравоохранения.

По результатам обсуждения комиссия рекомендовала Сумской городской военной администрации начать отопительный сезон в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты и культуры. Руководители этих учреждений имеют право самостоятельно определять дату подачи тепла, обратившись с письменным заявлением в теплоснабжающую организацию, начиная с 15 октября.

Тепло уже подали в несколько медицинских учреждений. В некоторых из них начали отопительный сезон 8 и 9 октября в соответствии с обращениями руководителей учреждений.

Когда начнется отопительный сезон в Сумах в 2025 году в жилых домах

Относительно начала отопительного сезона в Сумах 2025/26 в жилом фонде, члены комиссии решили провести отдельное заседание 20 октября.

В Украине начало отопительного сезона определяется правительственным постановлением №830. Документ устанавливает, что тепло в дома подается только тогда, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд не превышает отметку +8°C.

Однако в этом году многие общины решили не спешить с включением отопления. Причина — постоянные российские атаки на энергетические объекты, которые ставят под угрозу стабильность энергосистемы страны. В некоторых городах власти уже приняли решение отложить начало отопительного сезона.

