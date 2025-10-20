Сумщина — це прифронтовий регіон, який майже щодня зазнає атак із боку Росії. У таких умовах важливо, щоб люди мали можливість жити у комфорті та безпеці. Саме тому питання опалення в будинках залишається надзвичайно актуальним для жителів області.

Коли в Сумах увімкнуть опалення у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли початок опалювального сезону у Сумах у 2025 році

Під час онлайн-засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили питання початку опалювального сезону в Сумській міській територіальній громаді.

У засіданні взяли участь представники обласного центру з гідрометеорології, теплопостачальних підприємств, міської військової адміністрації, департаменту інфраструктури та управління охорони здоров’я.

За результатами обговорення комісія рекомендувала Сумській міській військовій адміністрації розпочати опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Керівники цих установ мають право самостійно визначати дату подання тепла, звернувшись із письмовою заявою до теплопостачальної організації, починаючи з 15 жовтня.

Тепло вже подали в кілька медичних закладів. В окремих із них розпочали опалювальний сезон 8 та 9 жовтня відповідно до звернень керівників закладів.

Коли початок опалювального сезону у Сумах у 2025 в житлових будинках

Щодо початку опалювального сезону Сумах 2025/26 у житловому фонді, члени комісії вирішили провести окреме засідання 20 жовтня.

В Україні початок опалювального сезону визначається урядовою постановою №830. Документ встановлює, що тепло у будинки подається лише тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль не перевищує позначку +8°C.

Однак цього року багато громад вирішили не поспішати з увімкненням опалення. Причина — постійні російські атаки на енергетичні об’єкти, які ставлять під загрозу стабільність енергосистеми країни. У певних містах влада вже ухвалила рішення відтермінувати початок опалювального сезону.

