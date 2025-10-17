В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, ведь погода постепенно меняется — температура воздуха снижается, ночи становятся холоднее. Из-за этого в домах ощутимо прохладно, поэтому все более актуальным становится вопрос о начале отопительного сезона.

Когда начнется отопительный сезон 2025-2026 в Умани, читайте в нашем материале.

Когда в Умани начало отопительного сезона

8 октября 2025 года было издано распоряжение №396-р, которым официально объявлен старт отопительного сезона в Умани 2025-2026.

В распоряжении указано, что в соответствии с законом Украины О местном самоуправлении в Украине, законом О теплоснабжении и правилами предоставления услуг по поставке тепловой энергии, решение принято в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха. Целью является обеспечение надлежащего температурного режима в учреждениях социальной сферы, бюджетных учреждениях и организациях.

Согласно распоряжению, с 8 октября 2025 года должна была начаться подача тепла от котельных, работающих на природном газе и твердом топливе.

Но, несмотря на принятое распоряжение, первый заместитель городского главы Олег Ганич рассказал, когда дадут тепло в Умани. Он отметил, что для населения отопление начнут подавать с 1 ноября. Именно с этого дня тепло будет поступать в жилые дома, учебные заведения, детские сады и предприятия. В частности, Ганич сообщил, что в медицинских учреждениях отопление уже включено.

Такое решение он объяснил тем, что НАК Нафтогаз Трейдинг довел до общины меньшие лимиты газа, чем в мирное время. Если раньше город получал около 13 млн кубов газа на отопительный сезон, то сейчас только 11 млн. Поэтому тепло будут распределять таким образом, чтобы его хватило на весь отопительный период.

Отопление жилых домов будет осуществляться постепенно — в соответствии с согласованным с Уманьтеплоэнерго реестром. Начисления за потребленную тепловую энергию будут проводиться в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.

