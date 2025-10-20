Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается восстанавливать Донбасс, даже если бы получил его полностью.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Зачем Путину Донбасс: объяснение Владимира Зеленского

Президент Зеленский заявил, что Украина не изменит своего решения о передаче Донецкой и Луганской областей России, а также объяснил, зачем глава Кремля требует от Киева такого решения.

– Зачем Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы, а потом бросят все это, – прогнозирует Владимир Зеленский.

Он добавил, что сначала диктатор может вложить в эти территории какие-то деньги, но закончится все тем же, что было и с Крымским полуостровом.

– Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий? Нет, не стал. Это говорит об отношении. Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса, – подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что через несколько лет российский президент может снова пойти воевать против Украины – уже с тех территорий, которые ему отдали бы.

Владимир Зеленский напомнил, что Россия живет в системе, которая постоянно возвращается к войне, поэтому Украина нуждается в гарантиях безопасности и справедливом завершении войны.

Он обратил внимание на то, что мнение россиян является стабильным, как и мнение украинцев, в то время как представители США пытаются понять, где эти мнения могут пересекаться.

Зеленский о заявлениях СМИ о давлении на него в США

Также украинский президент прокомментировал информацию о том, что спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, который по поручению президента США часто бывает в Москве, якобы оказывал давление на представителей Украины во время их последнего визита в столицу США.

Так, по словам Зеленского, Уиткофф просто донес позицию РФ, но это не означает, что он сам с ней согласен.

– Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что россияне говорят, что они провели якобы референдум среди людей на Донбассе и они якобы хотят в Россию.

Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное, что назвали референдумом, – обратил внимание президент.

Он пояснил, что между началом оккупации и так называемым референдумом прошло 10 лет, поэтому эти результаты нерепрезентативны.

– Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет уходить с какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут уходить с этих территорий? – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он резюмировал, что такая модель не работает и работать не может.

Напомним, американский президент Дональд Трамп сказал журналистам, что во время недавних переговоров в Вашингтоне он сам якобы не предлагал президенту Владимиру Зеленскому отдавать России всю Донецкую область.

