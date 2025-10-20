Он там не будет строить: Зеленский объяснил, зачем Путину весь Донбасс
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается восстанавливать Донбасс, даже если бы получил его полностью.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами.
Зачем Путину Донбасс: объяснение Владимира Зеленского
Президент Зеленский заявил, что Украина не изменит своего решения о передаче Донецкой и Луганской областей России, а также объяснил, зачем глава Кремля требует от Киева такого решения.
– Зачем Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы, а потом бросят все это, – прогнозирует Владимир Зеленский.
Он добавил, что сначала диктатор может вложить в эти территории какие-то деньги, но закончится все тем же, что было и с Крымским полуостровом.
– Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий? Нет, не стал. Это говорит об отношении. Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса, – подчеркнул Зеленский.
В то же время он отметил, что через несколько лет российский президент может снова пойти воевать против Украины – уже с тех территорий, которые ему отдали бы.
Владимир Зеленский напомнил, что Россия живет в системе, которая постоянно возвращается к войне, поэтому Украина нуждается в гарантиях безопасности и справедливом завершении войны.
Он обратил внимание на то, что мнение россиян является стабильным, как и мнение украинцев, в то время как представители США пытаются понять, где эти мнения могут пересекаться.
Зеленский о заявлениях СМИ о давлении на него в США
Также украинский президент прокомментировал информацию о том, что спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, который по поручению президента США часто бывает в Москве, якобы оказывал давление на представителей Украины во время их последнего визита в столицу США.
Так, по словам Зеленского, Уиткофф просто донес позицию РФ, но это не означает, что он сам с ней согласен.
– Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что россияне говорят, что они провели якобы референдум среди людей на Донбассе и они якобы хотят в Россию.
Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное, что назвали референдумом, – обратил внимание президент.
Он пояснил, что между началом оккупации и так называемым референдумом прошло 10 лет, поэтому эти результаты нерепрезентативны.
– Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет уходить с какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут уходить с этих территорий? – подчеркнул Владимир Зеленский.
Он резюмировал, что такая модель не работает и работать не может.
Напомним, американский президент Дональд Трамп сказал журналистам, что во время недавних переговоров в Вашингтоне он сам якобы не предлагал президенту Владимиру Зеленскому отдавать России всю Донецкую область.