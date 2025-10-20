Во время недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп якобы не предлагал президенту Владимиру Зеленскому отдавать России всю Донецкую область.

Об этом он сам заявил журналистам на борту Air Force One.

Что сказал Дональд Трамп о Донбассе и линии фронта

Так, президент США, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с украинским коллегой отказ Украины от всего Донбасса, сказал: “Мы никогда это не обсуждали”.

Сейчас смотрят

– Мы думаем, что им нужно остановиться на том месте, где сейчас находится линия фронта. Остальное очень трудно обсуждать – давайте нам эти территории в обмен на те территории. Что я им сказал, что они должны остановиться по нынешней линии фронта, пойти домой и перестать убивать людей, – утверждает Дональд Трамп.

Также его спросили, что именно, по его мнению, стоит сделать с этими территориями.

– Пусть будут разрезаны в том виде, в котором они есть. 79% земли уже у России – они могут попытаться о чем-то договориться вдоль линии фронта, но я сказал, что стоит прекратить огонь, прекратить убивать людей, – сказал Трамп.

До этого американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом требовал, чтобы Украина передала полный контроль над Донецкой областью России, в качестве условия прекращения войны.

Дональд Трамп проводил телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным 16 октября. Тогда они говорили о передаче Украине ракет Tomahawk. Трамп отметил, что Путину не понравилась идея появления у Киева такого оружия.

Кроме того, Путин и Трамп договорились встретиться в Венгрии. Когда именно это может произойти, пока неизвестно. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что подготовка к такой встрече началась и продолжается “быстрыми темпами”.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.