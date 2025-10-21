С начала прошедших суток произошло 174 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, 32 авиационных удара, сбросив при этом 67 управляемых бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 249 дронов-камикадзе и осуществили 2 932 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 21 октября 2025

Ситуация в Украине на 21 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.

На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григоровки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки в районах Александро-Шультиного, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономичное, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Червоный Лиман, Лесовка, Зверово, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степового.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

Потери врага на 21 октября 2025

личного состава – около 1 132 200 (+1 130);

танков – 11 278 (+8);

боевых бронированных машин – 23 436 (+37);

артиллерийских систем – 33 902 (+23);

РСЗО – 1 524;

средств ПВО – 1 229;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);

крылатых ракет – 3 864;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);

специальной техники – 3 980.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.