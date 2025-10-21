Карта боевых действий на 21 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 174 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, 32 авиационных удара, сбросив при этом 67 управляемых бомб.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 249 дронов-камикадзе и осуществили 2 932 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 21 октября 2025
Ситуация в Украине на 21 октября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.
На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.
На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григоровки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки в районах Александро-Шультиного, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.
На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономичное, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Червоный Лиман, Лесовка, Зверово, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степового.
На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
Потери врага на 21 октября 2025
- личного состава – около 1 132 200 (+1 130);
- танков – 11 278 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 436 (+37);
- артиллерийских систем – 33 902 (+23);
- РСЗО – 1 524;
- средств ПВО – 1 229;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);
- крылатых ракет – 3 864;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);
- специальной техники – 3 980.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.