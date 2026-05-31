Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По данным командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), в течение мая украинские дроны поразили по меньшей мере 18 объектов нефтегазовой инфраструктуры на территории России и временно оккупированных ею регионах.

— Свободолюбивая украинская птица в течение мая оформила нефтеперерабатывающей индустрии оккупанта огненное совершеннолетие 18+: Москва, Саратов, Туапсе, Волгоград, Ярославль, Новороссийск, Грушовая, Сызрань, Кстово, Рязань, Тамань, Пермь, Кириши, Самара, Ярославль-ЛВД Оренбург, — отметил Мадяр.

По его словам, в результате поражений на объектах фиксировали возгорание установок первичной переработки нефти и газа и резервуаров, а также временные остановки или ограничения работы — более половины предприятий из списка прекращали или останавливали деятельность в течение месяца.

Отдельно он упомянул удары по нефтебазам и нефтетерминалам, в частности в оккупированной Феодосии, а также по ряду нефтеперекачивающих станций и промышленных объектов.

Целью таких ударов, по словам Мадяра, является поражение нефтеотрасли РФ как ключевого источника финансирования войны, поскольку каждый баррель нефти конвертируется в производство вооружения — от Шахедов до ракет типа Калибр и Искандер.

Напомним, в ночь на 31 мая украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ, входящий в структуру нефтяной компании Роснефть и имеющий проектную мощность переработки около 7 млн ​​тонн нефти в год.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о масштабном пожаре на месте попадания.

