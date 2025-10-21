Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що жодна країна чи політик, окрім президента України Володимира Зеленського, не має права вести переговори щодо українських територій.

Макрон висловився щодо поступок українськими територіями

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, коментуючи можливу зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє The Guardian.

– Якщо постає питання територіальних переговорів, то ці переговори може вести лише президент Зеленський від імені своєї країни. Ніхто інший не має на це права. Тому Україні вирішувати за себе і за свою територію, а європейцям — за себе і свою безпеку, – наголосив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що єдиним прийнятним варіантом завершення війни є мир, який гарантуватиме безпеку для сторони, що захищається.

– Єдиний можливий мир – це міцний і тривалий мир, який забезпечує гарантії безпеки для тієї сторони, що захищається. Саме це ми, європейці, завершили узгоджувати в межах Коаліції охочих. Ця коаліція збереться у п’ятницю, і ми співголовуватимемо на ній разом із прем’єр-міністром Кіром Стармером, залучивши, звісно, і президента Зеленського, – зазначив президент Франції.

Раніше видання The Washington Post, посилаючись на європейського дипломата, повідомляло, що Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським нібито пропонував Україні поступитися Донбасом і скаржився на те, що не отримав Нобелівську премію миру.

Втім, сам Трамп спростував ці заяви, зазначивши, що закликав лише припинити бойові дії на поточних лініях фронту, а подальше врегулювання має бути предметом переговорів.

Після зустрічі у Вашингтоні Зеленський провів переговори з Макроном, під час яких лідери домовилися про майбутню зустріч, щоб обговорити дипломатичні кроки для зміцнення європейської безпеки та підтримки України.

