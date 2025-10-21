Ведущая программы Факты и руководитель информационной службы ICTV Елена Фроляк модерировала панельную дискуссию In People We Trust на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) 2025.

Панель была посвящена одной из важнейших тем сегодняшнего дня — как обеспечить экономику Украины квалифицированными кадрами в условиях войны и глобальных изменений.

Елена Фроляк на панели КМЭФ 2025

Фроляк подчеркнула, что без людей Украина не будет существовать. Именно люди, по словам ведущей, являются самым ценным капиталом и самым большим сокровищем нашего государства.

— Война показала, что рождается новая страна — и новые украинцы, которые поразили мир своим мужеством, стойкостью и любовью к жизни. Но этот человеческий потенциал не безграничен. Наши защитники — мужчины и женщины гибнут на фронте. Миллионы украинцев уехали за границу, среди них много молодежи, и, к сожалению, не все вернутся.

В то же время ветераны возвращаются с передовой, и мы должны встретить их с любовью и заботой, помочь интегрироваться в гражданскую жизнь. Несмотря на все трудности, я верю: украинцы выстоят и преодолеют все вызовы. Мы победим, потому что наша сила в людях, — отметила в начале дискуссии Елена Фроляк.

Участники панели — представители бизнеса, образования и финансового сектора — говорили о дефиците кадров из-за миграции, мобилизации, интеграции ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а также о разрыве между потребностями работодателей и уровнем подготовки работников.

Отдельно обсудили вызовы, которые создают автоматизация и искусственный интеллект, и возможности, которые они открывают для украинского рынка труда. К дискуссии присоединились:

Артур Михно, CEO и соучредитель Work.ua;

CEO и соучредитель Work.ua; Сергей Черненко , председатель правления ПУМБ;

, председатель правления ПУМБ; Зоя Литвин, основательница общественного союза Освитория;

основательница общественного союза Освитория; Тимофей Брик, ректор Киевской школы экономики и национальный координатор European Social Survey в Украине;

ректор Киевской школы экономики и национальный координатор European Social Survey в Украине; Кирилл Криволап , управляющий партнер Civitta в Украине, соучредитель Центра экономического восстановления;

, управляющий партнер Civitta в Украине, соучредитель Центра экономического восстановления; Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Дискуссия In People We Trust стала одним из ключевых событий КМЭФ 2025, который в этом году проходил 16 октября под лозунгом Ukraine 2.0: The Power of People.

Форум собрал более тысячи участников и сотню спикеров, которые вместе искали ответы на главный вопрос — как восстановить экономику и построить конкурентоспособную Украину будущего. Титульным медиапартнером КМЭФ 2025 выступила медиакомпания Starlight Media.

