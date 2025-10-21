Ведуча програми Факти та керівниця інформаційної служби ICTV Олена Фроляк модерувала панельну дискусію In People We Trust на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 2025.

Панель була присвячена одній із найважливіших тем сьогодні – як забезпечити економіку України кваліфікованими кадрами в умовах війни та глобальних змін.

Олена Фроляк на панелі КМЕФ 2025



Фроляк наголосила, що без людей Україна не існуватиме. Саме люди, за словами ведучої, є найціннішим капіталом і найбільшим скарбом нашої держави.

– Війна показала, що народжується нова країна – і нові українці, які вразили світ своєю мужністю, стійкістю та любов’ю до життя. Але цей людський потенціал не безмежний. Наші захисники – чоловіки й жінки гинуть на фронті. Мільйони українців виїхали за кордон, серед них багато молоді, і, на жаль, не всі повернуться.

Водночас ветерани повертаються з передової і ми маємо зустріти їх із любов’ю та турботою, допомогти інтегруватися у цивільне життя. Попри всі труднощі, я вірю: українці вистоять і подолають усі виклики. Ми переможемо, бо наша сила у людях, – зазначила на початку дискусії Олена Фроляк.

Учасники панелі – представники бізнесу, освіти та фінансового сектору – говорили про дефіцит кадрів через міграцію, мобілізацію, інтеграцію ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, а також про розрив між потребами роботодавців і рівнем підготовки працівників.

Окремо обговорили виклики, які створюють автоматизація та штучний інтелект, і можливості, які вони відкривають для українського ринку праці. До дискусії долучилися:

Артур Міхно , CEO та співзасновник Work.ua;



Сергій Черненко , голова правління ПУМБ;



Зоя Литвин , засновниця громадської спілки Освіторія;



Тимофій Брік , ректор Київської школи економіки та національний координатор European Social Survey в Україні;



Кирило Криволап , керівний партнер Civitta в Україні, співзасновник Центру економічного відновлення;



Євгенія Близнюк , соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Дискусія In People We Trust стала однією з ключових подій КМЕФ 2025, який цього року проходив 16 жовтня під гаслом Ukraine 2.0: The Power of People.

Форум зібрав понад тисячу учасників і сотню спікерів, які разом шукали відповіді на головне питання – як відновити економіку й побудувати конкурентну Україну майбутнього. Титульним медіапартнером КМЕФ 2025 виступила медіакомпанія Starlight Media.

Фото: пресслужба КМЕФ

