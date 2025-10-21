Служба безопасности Украины уничтожила легкомоторные самолеты России, которые перехватывали украинские дальнобойные дроны.

Уничтожение самолетов РФ, перехватывавших дроны Украины

По информации СБУ, эту важную миссию выполнили спецназовцы Центра специальных операций А.

Отмечается, что вражеские цели успешно уничтожены на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас смотрят

— На этот раз наши специалисты уничтожили два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов, — говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины обнародовали видеозапись, на которой можно увидеть, как именно удалось уничтожить российские самолеты.

По данным СБУ, благодаря такой работе удается расчищать пути для украинских дальнобойных дронов и обеспечивать бесперебойные атаки в российском тылу.

В СБУ подчеркнули, что продолжают наносить удары российским оккупантам всеми доступными средствами, чтобы они понесли справедливое возмездие за каждое преступление против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.