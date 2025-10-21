Служба безпеки України знищила легкомоторні літаки Росії, які перехоплювали українські далекобійні дрони.

Знищення літаків РФ, які перехоплювали дрони України

За інформацією СБУ, цю важливу місію виконали спецпризначенці Центру спеціальних операцій А.

Зазначається, що ворожі цілі успішно знищено на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз дивляться

– Цього разу наші спеціалісти відмінусували два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів, – йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки України оприлюднили відеозапис, на якому можна побачити, як саме вдалося знищити російські літаки.

За даними СБУ, завдяки такій роботі вдається розчищати шляхи для українських далекобійних дронів та забезпечувати безперебійні атаки в російському тилу.

У СБУ наголосили, що продовжують завдавати ударів російським окупантам усіма доступними засобами, щоб вони понесли справедливу відплату за кожен злочин проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.