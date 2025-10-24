26 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення РФ до України, шість провідних українських мовників об’єдналися у національний телемарафон Єдині новини, щоб стати для українців постійним джерелом надійної інформації 24/7, підтримки соціальної єдності й захисту національної інформаційної безпеки від російських фейків і дезінформаційних кампаній.

Єдині новини стали унікальним світовим кейсом державно-приватного партнерства у відповідь на напад Росії. У матеріалі – ключові підсумки роботи за 3,8 року.

Довіра та рейтинги

За даними дослідження InMind на замовлення ГО Інтерньюз-Україна, у 2025 році респонденти найбільше довіряють новинам, почутим від родини (83%) та друзів (77%).

Трійку лідерів замикає Генеральний штаб ЗСУ/Міністерство оборони, ставши державною інституцією з найвищим рівнем довіри до себе як до джерела інформації.

Зросла довіра й до традиційних медіа. Дослідження засвідчило, що про телемарафон Єдині новини знають 86% опитаних, водночас його аудиторія порівняно з 2024 роком зросла: загальна – з 47% до 53%, щотижнева – з 37% до 42%.

Половина тих, хто знає про телемарафон, відзначають його оперативність, стільки ж респондентів вважають, що телемарафон слід транслювати й далі (38%).

Телемарафон зберігає довіру аудиторії завдяки якісній аналітиці та об’єктивному висвітленню подій.

100% українців мають доступ до марафону Єдині новини через телебачення, радіо, ОТТ-платформи, Дію та YouTube, доступ є й у більше 50 країнах світу, де телемарафон доступний для глядачів на ОТТ-платформах і в кабельних мережах.

Щотижня телемарафон Єдині новини дивляться 7,5 млн українців віком від 18 років, піврічна частка проєкту становить 6,5% (18+, міста 50 тис.+).

Загалом з 2022 року телемарафон Єдині новини – головний канал країни за охопленням аудиторії – 9,768,299 людей (18+, міста 50 тис.+).

Диджитал

Диджитал-охоплення телемарафону Єдині новини на власних диджитал-каналах виробників в 2022-2025 роках отримали майже 610 млн додаткових контактів.

За 3,8 року існування Єдиних новин на диджитал-майданчиках учасників телемарафону було зроблено 300 150 публікацій та отримано понад 5 300 200 000 переглядів.

Єдині новини є першоджерелом сотень тисяч матеріалів щодо російсько-української війни і фактично найцитованішим медіа щодо цього.

Отримано 800 млн контактів з аудиторією у сотнях українських видань та телеграм-каналів, радіостанцій, інформаційних сайтів та соціальних мереж.

Підтримка Сил оборони і благодійність

За період повномасштабної війни телемарафон реалізував десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України – це невід’ємна частина функціонування марафону.

За звітний період марафону у рамках оголошених ініціатив вдалося зібрати понад 1 млрд грн на військові та гуманітарні потреби.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми – Україна та Inter Media Group.

Виробництво контенту та соціальна відповідальність

Телемарафон Єдині новини від початку свого існування визначив підтримку важливих і чутливих для суспільства тем як одну з основ своєї інформаційної політики: підтримка Сил оборони, безпека, розвиток, єдність та рівність.

За 3,8 року в ефірі національного телемарафону було реалізовано комунікацію 168 загальнонаціональних соціально важливих промокампаній.

Зокрема, підтримка економіки; сплата податків; підтримка національного виробника; кампанія Зроблено в Україні; Міста сили; Ти як? Програма ментального здоров’я; підтримка ветеранів; протидія насильству; мінна безпека; евакуація.

У межах цих кампаній було створено 2142 соціальних ролики, які показували в ефірі 227 800 разів. Це більше 131 600 хвилин ефіру.

Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промокампанії, як кампанія донорства крові, також Вистоїмо разом, Знаки сили та честі, Друзі ДШВ та багато інших.

Також у співпраці з міністерствами було реалізовано кампанії з підтримки ветеранів, добровільної сплати податків, підтримки національного виробника, мобілізації, економії електроенергії, безбар’єрності, підтримки дітей та повернення дітей з окупації, протидії вербуванню, підтримки спорту тощо.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення було вироблено 25 200 годин прямого ефіру, понад 74 000 сюжетів, близько 37 000 інтерв’ю, 140 000 прямих включень з України та світу та показано більше сотні документальних фільмів.

За 3,8 року було зібрано тисячі годин відеосвідчень, які стануть основою для історичних досліджень, документальних фільмів і міжнародних трибуналів щодо воєнних злочинів Hосії.

