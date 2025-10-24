В Кропивницком начал работу центр ментального здоровья для военных, ветеранов и членов их семей.

Это уже четвертый центр сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки тех, кто получил психологические травмы из-за российской агрессии против Украины.

Ежегодно в кропивницком центре Повернення смогут получить качественную психологическую помощь более 4 тыс. защитников и защитниц Украины и членов их семей.

Центр Повернення в Кропивницком

Проект Повернення демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

За счет проекта проведен капитальный ремонт части помещений одной из ведущих больниц Кропивницкого и обустроено современное, комфортное и безбарьерное пространство, где военным, ветеранам и их семьям будет оказываться комплексная психологическая поддержка.

— Качественная психологическая помощь воинам и их семьям начинается с профессионалов, которые постоянно развиваются. Именно поэтому, развивая всеукраинскую сеть центров ментального здоровья Повернення, мы сосредотачиваемся не только на создании современных центров, но и на системном развитии специалистов.

По состоянию на конец октября 2025 года проведено более 60 образовательных мероприятий в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами. Наша цель — внедрить в Украине самые высокие стандарты поддержки ментального здоровья для тех, кто пережил последствия войны, — рассказала Светлана Гриценко, руководительница проекта Повернення.

В новом центре оборудовали три кабинета специалистов для индивидуальной и семейной психологической помощи, комнату групповой терапии, двухместную палату дневного стационара с медицинскими электрическими многофункциональными кроватями, манипуляционную, ординаторскую, комнату отдыха персонала, инвентарную, гардероб, рецепцию и инклюзивные санузлы.

Центр обеспечен всем необходимым оборудованием — от компьютерной техники и мультимедийного проектора до системы психологической разгрузки Shiftwave System (США). Есть материалы для арт-терапии, настольные игры, инвентарь для занятий йогой, а также профессиональная библиотека по психологии и психотерапии.

В кропивницком центре Повернення с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости — кейс-менеджеры, социальные работники, специалисты по сопровождению ветеранов.

Такой подход обеспечивает комплексную поддержку — от первичного консультирования до длительной терапии и социальной адаптации.

— Для нас самое важное — видеть за каждым обращением человека, а не диагноз. В центре Повернення мы создаем пространство, где можно почувствовать безопасность и доверие с первых минут. Здесь нет стигмы, нет осуждения — есть принятие, поддержка и профессиональная работа специалистов. Мы заботимся о конфиденциальности каждого, ведь именно с уважения к личным границам начинается настоящее восстановление, — Антонина Куринная, заведующая центром ментального здоровья Повернення в Кропивницком.

Специалисты центра практикуют действенные подходы, среди которых когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, травмоориентированная терапия, техники стабилизации, саморегуляции, групповая терапия и кризисное консультирование.

Особое внимание уделяется созданию безопасной среды, эмпатическому отношению и постепенному восстановлению психической устойчивости пациентов.

Центры ментального здоровья Повернення предоставляют бесплатную помощь военным, ветеранам и их семьям. На первом этапе проекта Повернення предусмотрено открытие 20−25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они смогут оказывать профессиональную помощь более 100 тысячам воинов и членов их семей.

Фото: Повернення

