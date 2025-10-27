Станом на 09:00 27 жовтня у Покровську тривають міські бої з ворожими групами, які, користуючись чисельною перевагою, змогли просочитися у місто та закріпитися у кількох його районах.

Українські захисники Покровська ведуть активні дії з протидії окупантам, повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

Ситуація на Покровському напрямку

За останні дні оборону міста посилили нові підрозділи: штурмові війська, артилерія, екіпажі БпЛА та інші Сили оборони.

Зараз дивляться

Військові також збільшують використання зенітних дронів і сіткометів для знищення ворожих Мавіків та дистанційно мінують шляхи просування противника.

За 25–26 жовтня українські воїни ліквідували близько 40 російських солдатів у межах міста.

За даними командування, окупанти, які прорвалися у Покровськ, не намагаються утримувати позиції, а прагнуть просунутися на північ, щоб розпорошити Сили оборони та блокувати логістичні маршрути до міста.

– Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться, – зазначається у повідомленні.

Противник веде спостереження за переміщеннями українських військ у Покровську та сусідньому Мирнограді.

Через бойові дії ротація військових ускладнена, а логістика обмежена.

Постачання провізії здійснюється дронами: як повітряними, так і наземними.

Окупанти продовжують масовані штурми по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, намагаючись зламати український захист і посунути лінію фронту ближче до Покровська та Мирнограда.

За два дні ворог здійснив 42 атаки, але жодної цілі не досяг. Українські сили знищили 64 окупанти, 4 одиниці бронетехніки, 2 автомобілі та 6 мотоциклів.

Оборону міста вдалося втримати завдяки злагодженій взаємодії між підрозділами 7 корпусу ШР ДШВ та 1 корпусу НГУ Азов, які спільно відбили всі спроби штурму.

Покровськ на карті

Покровськ Донецької області нині в епіцентрі бойових дій.

Російські окупанти не полишають спроб захопити місто, але ЗСУ тримають оборону.

Друзі ДШВ

Підтримати Десантно-штурмові війська можна, доєднавшись до проєкту Друзі ДШВ.

Проєкт створено для надійної та довгострокової підтримки українських воїнів, які ефективно виконуватимуть бойові завдання, маючи необхідні комплекси РЕБ, дрони та інше озброєння.

Також власним прикладом можна показати, що українська армія – це сильні та вмотивовані воїни.

Щоб долучитися до Десантно-штурмових військ, потрібно залишити заявку на сайті та пройти попередню підготовку.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомляли, що станом на 26 жовтня 2025 року українські захисники звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.