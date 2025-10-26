Станом на 26 жовтня 2025 року українські захисники звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку

На підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах підрозділи українських військ щодня проводять комплексні заходи для стабілізації обстановки.

Агресор, використовуючи міжпозиційний простір та спроби просочування малих піхотних груп, зосередив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно задіяні підрозділи БпЛА.

Спроби ворога закріпитися в міській забудові українські сили успішно відбивають шляхом контрдиверсійних операцій.

– Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу, – зазначають у Генштабі.

Бойові зіткнення на напрямку відзначаються високою динамікою та інтенсивністю. Українські військові демонструють силу, витримку й відвагу в складних і непередбачуваних умовах.

Російський агресор останнім часом нарощує використання бронетехніки в штурмових діях.

Так, із 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурмову дію противника за підтримки техніки, частина з яких припала на Покровський напрямок.

В результаті ефективного вогневого впливу українських сил 25 жовтня знищено одну ББМ та два мотоцикли ворога у районі Покровська, а на напрямку Балагана — ще одну ББМ противника.

Всі транспортні засоби, задіяні ворогом у штурмових діях, були знешкоджені.

– Українські воїни міцно тримають над Донеччиною синьо-жовтий прапор, руйнуючи загарбницькі плани Кремля, – наголосили у Генштабі.

На даний час ключовими завданнями для Сил оборони залишаються нарощування стійкості оборони, узгодженість дій наших військ, ефективне вогневе ураження противника та протидія його БПЛА і артилерії.

