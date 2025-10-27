В ночь на 27 октября украинские Силы специальных операций успешно поразили объекты материально-технического обеспечения российской армии.

Об этом сообщили в командовании ССО ВСУ.

ССО уничтожили склад топлива и нефтебазу оккупантов в Луганской области

По данным военных, удары были нанесены по складу горюче-смазочных материалов и нефтебазе, которые располагались на временно оккупированной территории Луганской области.

– Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект, – отметили в сообщении.

В результате атаки объекты врага полностью уничтожены. Взрывы и пожар, вызванные попаданиями, свидетельствуют о значительных потерях логистических запасов российских войск на этом направлении.

В Силах специальных операций отметили, что украинские бойцы продолжают совершать асимметричные удары по врагу, чтобы ослабить его наступательный потенциал.

– Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу для ускорения остановки его наступательных усилий, – подчеркнули в ССО.

Такие действия являются частью системной кампании по уничтожению тыловых ресурсов российских окупантов, обеспечивающих их боевую деятельность на фронте.

Напомним, в начале октября Силы специальных операций Вооруженных сил Украины ударными дронами атаковали РЛС дальнего обнаружения П-14Ф Лена и трассовый радиолокационный комплекс Сопка-2.

