Шведская оборонная компания Saab сообщила о намерении открыть в Украине завод для конечной сборки самолетов Gripen в рамках предложенного соглашения, по которому Киев планирует приобрести до 150 истребителей.

Об этом сообщил гендиректор компании Микаэль Йоханссон в комментарии Financial Times.

Производитель Gripen может открыть завод в Украине

По его словам, контракт на 100–150 самолетов удвоит производственные мощности компании Saab.

– Во время войны это не так просто, но было бы замечательно создать мощности по крайней мере для конечной сборки и испытаний, а возможно, и для производства некоторых деталей в Украине, — сказал Йоханссон.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ведет обсуждение возможных источников финансирования соглашения с лидерами ЕС.

По словам Йоханссона, одним из вариантов может стать использование части замороженных российских активов, если страны ЕС договорятся об этом. Впрочем, пока в Евросоюзе нет единой позиции, поскольку Бельгия выступает против такого решения.

– Нужно найти финансовое решение – сейчас это обсуждается на политическом уровне. Речь идет о том, какую часть расходов и рисков возьмет на себя Швеция, что можно будет распределить между странами, а что – покрыть за счет конфискованных российских активов. Окончательно это еще не решено, – отметил Йоханссон.

Аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности Саш Туса отметил, что Saab имеет больше шансов нарастить производство, чем большинство других компаний. Он пояснил, что ранее компания производила около 18 самолетов Gripen в год, а сейчас производит чуть больше половины этого количества.

По его словам, удвоение производства позволило бы Saab превзойти предыдущий рекорд, однако сложная цепочка поставок затрудняет этот процесс.

Самолеты Gripen считаются более подходящими для украинских условий, чем американские F-16, поскольку могут взлетать и приземляться на обычных дорогах и требуют меньше техобслуживания.

