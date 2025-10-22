Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.

Что о нем известно, какая скорость и характеристики Gripen — читайте в материале Фактов ICTV.

Gripen: Украина ожидает получения истребителей

22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по поставкам украинским Воздушным силам многоцелевых истребителей Gripen. Речь идет о закупке 100 – 150 самолетов серии E, которая сейчас запускается в производство.

В конце сентября 2025 года заместитель министра обороны и генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что Украина ожидает дополнительную поставку шведских истребителей Gripen.

Характеристики Gripen: в чем особенность истребителя

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что Gripen – не очень уникальный истребитель. Стоит Gripen немного дешевле, чем F-15, но и меньше его по размерам.

Поэтому он тратит меньше горючего, но и имеет меньше боевую нагрузку, которую он может на себя набирать. Это – неплохой самолет, может брать вес чуть больше 5 т (боевая нагрузка), а F-16 – почти 8 т. Это – существенная разница.

Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. Но истребителей было изготовлено не так много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц.

Находятся они в немногих странах мира на вооружении: Швеции, Словакии, Польше, Малайзии. Но то количество самолетов, которое стоит на вооружении у этих стран, оно небольшое (учитывается единицами, где-то 13, где-то – 15 штук).

У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других (например, F-16). Это активная фазированная решетка, двигатель, радиус.

В целом все самолеты стран НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 и т.д.), стоящие на вооружении стран, являющихся членами Альянса, лучше, чем любые самолеты РФ. Даже самые современные.

Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1 500 км.

