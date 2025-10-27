Шведська оборонна компанія Saab повідомила про намір відкрити в Україні завод для кінцевого складання літаків Gripen у межах запропонованої угоди, за якою Київ планує придбати до 150 винищувачів.

Про це повідомив гендиректор компанії Мікаель Йоханссон у коментарі Financial Times.

Виробник Gripen може відкрити завод в Україні

За його словами, контракт на 100–150 літаків подвоїть виробничі потужності компанії Saab.

– Під час війни це не так просто, але було б чудово створити потужності принаймні для кінцевого складання та випробувань, а можливо, і для виробництва деяких деталей в Україні, – сказав Йоханссон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон веде обговорення можливих джерел фінансування угоди з лідерами ЄС.

За словами Йоханссона, одним із варіантів може стати використання частини заморожених російських активів, якщо країни ЄС домовляться про це. Втім, наразі у Євросоюзі немає єдиної позиції, оскільки Бельгія виступає проти такого рішення.

– Потрібно знайти фінансове рішення – зараз це обговорюється на політичному рівні. Йдеться про те, яку частину витрат і ризиків візьме на себе Швеція, що можна буде розподілити між країнами, а що – покрити за рахунок конфіскованих російських активів. Остаточно це ще не вирішено, – зазначив Йоханссон.

Аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості Саш Туса зазначив, що Saab має більші шанси наростити виробництво, ніж більшість інших компаній. Він пояснив, що раніше компанія виготовляла близько 18 літаків Gripen на рік, а нині виробляє трохи більше половини цієї кількості.

За його словами, подвоєння виробництва дало б Saab змогу перевищити попередній рекорд, проте складний ланцюг постачань ускладнює цей процес.

Літаки Gripen вважаються більш придатними для українських умов, ніж американські F-16, оскільки можуть злітати та приземлятися на звичайних дорогах і потребують менше техобслуговування.

